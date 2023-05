Revitalização do Centro de SP volta a ser discutida com revisão do Plano Diretor

Em entrevista à Jovem Pan News, o professor de arquitetura e urbanismo do Mackenzie, Valter Caldana, avaliou a situação da região central da capital paulista

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Moradores em situação de rua no Centro de São Paulo



A revitalização do Centro de São Paulo voltou a ser amplamente discutida à medida que se aproxima a revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE), que deve ser votada neste mês na Câmara Municipal. Em entrevista à Jovem Pan News, o professor de arquitetura e urbanismo do Mackenzie, Valter Caldana, avaliou que não existem soluções milagrosas para resolver a situação da região: “É claramente possível se equacionar o problema, desde que não se cometam dois equívocos. O primeiro é querer resolver tudo na chamada ‘bala de prata’, no ‘tiro único’, dizer ‘vamos acabar com a cracolândia’ e sair derrubando prédios, ou cerca e coloca todo mundo no interior do Estado. Não, isso claramente já se mostrou ineficiente sob todos os aspectos, urbanístico, de segurança e de saúde. Tudo o que a gente lê e acompanha já demonstrou que a solução é um processo. A outra coisa, é que a solução, como nós vimos em cidades como Amsterdã e Nova York, por exemplo, que eles minimizaram o problema, passa efetivamente e necessariamente por soluções de arquitetura e urbanismo”.

Sobre a cracolândia, Caldana ainda destaca que medidas urbanísticas podem ajudar a resolver a questão, juntamente com outras ações: “A reorganização dos espaços públicos da cidade é fundamental para que os espaços privados ganhem qualidade. Na hora que você faz isso, você resgata a condição de cidadania e você coloca um programa efetivo de acolhimentos. Não só de acolhimento dos que estão no último grau de dependência e marginalização, mas também de acolhimento de todas as demais atividades. A palavra chave no mundo urbanismo hoje é diversidade. Na verdade, temos que fazer com que hajam encontros, diversidade etária, socioeconômica, cultural, racial e de gênero. Você não pode fingir que o problema não existe”. Entre os projetos recentemente propostos, o professor do Mackenzie defende, por exemplo, a iniciativa de trazer o gabinete do governador de São Paulo para o Centro da capital paulista.

