Revitalização do Vale do Anhangabaú segue incompleta após um ano e meio da entrega

Empresa da iniciativa privada deixou de cumprir 17 itens previstos no contrato; Prefeitura disse que concessionária foi notificada

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Obras do Vale do Anhangabaú, importante ponto turístico de São Paulo, em 2019



A revitalização do Vale do Anhangabaú, importante ponto turístico de São Paulo, segue incompleta após mais de um ano e meio da entrega da iniciativa privada. Ao todo, 17 itens não foram cumpridos no contrato. A Prefeitura fiscalizou o local e constatou as irregularidades. Além da falta de itens para o bem-estar dos frequentadores, como câmeras de segurança, rede de internet gratuita e até mesmo banheiro, usuários de drogas dominam o espaço. Em nota, a Secretaria Municipal das Sub-Prefeituras esclareceu que notificou a concessionária sobre “as desconformidades em relação ao contrato envolvendo o Vale do Anhangabaú. Diante dos apontamentos da secretaria municipal, a concessionária ajustou condutas e apresentou defesa para os outros apontamentos conforme previsto em contrato”. Os processos estão em análise. As notificações são passíveis de multa. Após a conclusão de análise, em um prazo de 30 dias, a Secretaria Municipal das Sub-Prefeituras vai encaminhar o processo para a Secretaria de Desestatização para verificar o processo.

*Com informações do repórter Luis Guerra.