Ricardo Barros pede que novo governo eleito busque a pacificação do país

Ex-ministro do governo Temer ressaltou, porém, que os congressistas precisarão de tempo para analisar um possível embarque à nova gestão do Executivo federal na tentativa de ‘conciliar’ o Brasil

Marcelo Camargo/Agência Brasil Ricardo Barros durante de audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado



O deputado federal Ricardo Barros (PP-PR) concedeu uma entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã , da Jovem Pan,durante a manhã deste domingo, 6, e falou sobre a situação política atual após o fim do segundo turno das eleições presidenciais. Ex-ministro da Saúde no governo de Michel Temer avalia que o Congresso tem compromisso com quem o elegeu, ou seja, “cada parlamentar tem a sua base eleitoral e tem que responder as pessoas que o elegeram. O deputado também pediu uma tentativa de pacificação do país pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já que as decisões que serão tomadas envolvem diretamente o bem estar da população. Em relação aos entendimentos da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro no Congresso, Barros não acredita que haverá uma mudança significativa no posicionamento dos senadores e deputados, e que estes não integrarão o novo governo eleito em um futuro próximo. “Tem um tempo de amortecimento desse ambiente que se criou na sociedade e que esse tempo depende da atitude que o presidente Lula tomará, no sentido de conciliar o país”, considerou. O parlamentar também ressaltou que as casas legislativas deverão tomar medidas após, nas suas palavras, “as diversas resoluções emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tinham um viés muito claro de favorecer a candidatura do presidente eleito e de prejudicar a candidatura de Bolsonaro”.