Ricardo Nunes sanciona criação dos parques do Bixiga e Banespa

Prefeitura iniciou a desapropriação de terrenos para a criação do local de lazer na Bela Vista; projeto em Santo Amaro está em fase inicial, sem previsão de conclusão

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vista do clube Banespa localizado na Avenida Santo Amaro, zona sul de São Paulo



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), sancionou a criação de dois novos parques na cidade: o Parque do Bexiga, localizado no centro, e o Parque do Banespa, situado em Santo Amaro, na zona sul. A sanção já era esperada desde a aprovação dos projetos na Câmara de Vereadores, ocorrida na primeira semana de julho. Na ocasião, os vereadores votaram mais de dez projetos em um único dia, antes do recesso parlamentar. Com a sanção do Parque do Bexiga, a prefeitura também publicou um decreto de utilidade pública, iniciando o processo de desapropriação dos locais no entorno para a criação do parque. O Parque do Banespa surge de uma negociação de dívida entre os proprietários do local e a prefeitura. Nunes explicou que a proposta de valor feita pela prefeitura foi aceita pelos proprietários, evitando discussões judiciais sobre a valoração do imóvel.

O projeto do Parque do Banespa ainda está em fase inicial, sem previsão de conclusão. A prefeitura planeja implantar dezenas de parques nos próximos anos, mas ainda não há uma data definida para a finalização desses projetos. A gestão municipal também está de olho em transformar parte do Campo de Marte em um parque, projeto que já foi chamado de “Ibirapuera da zona norte”. Após anos de disputa entre o governo federal e a prefeitura, um acordo foi alcançado, e o município ficou com cerca de 20% do terreno do aeroporto. No dia 16 de agosto, a prefeitura conhecerá as propostas de empresas interessadas em assumir o projeto. Embora o novo parque ainda esteja em fase inicial, a expectativa é que o processo comece no próximo mês.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini