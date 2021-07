Ricardo Nunes sanciona lei que autoriza cobrança de taxa extra de aplicativos em São Paulo

Taxa vai ser cobrada em viagem que comece, termine ou transite na cidade; sem formato definido, a tarifa vai incidir sobre as empresas, e não diretamente sobre os usuários

GABRIEL BASTOS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Associação que representa os empresários teme que medida onere os consumidores e reduza a renda de motoristas



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sancionou a lei que vai taxar os aplicativos de passageiros e entregas. A taxa vai ser cobrada em viagem que comece, termine ou transite na cidade. Sem formato definido, a tarifa vai incidir sobre as empresas de aplicativo, e não diretamente sobre os usuários. A prefeitura tentou esclarecer que a lei é autorizativa, ou seja, não obriga a cobrança da taxa. De acordo com o prefeito Ricardo Nunes, a administração municipal pode, a partir de agora, cobrar uma taxa do aplicativo de qualquer empresa, mesmo que tenha se mudado para uma cidade vizinha. A gestão municipal procura conter reflexos da guerra fiscal de empresas que lucram com exploração de serviços em São Paulo, se mudam e recolhem impostos em outros municípios. A associação que representa os empresários encara a medida com preocupação, porque, em tempos de crise econômica, ela pode onerar os consumidores, reduzir a renda de motoristas e provocar impacto negativo na economia local.

*Com informações da repórter Camila Yunes