Ricardo Nunes volta a defender internação compulsória na Cracolândia

Prefeito de São Paulo disse que gostaria de debater o tema com a sociedade

Isac Nóbrega/PR Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes vê problema de saúde pública na Cracolândia



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), voltou a defender nesta quarta-feira, 5, a possibilidade de internação compulsória para dependentes químicos da Cracolândia. De acordo com o chefe do Poder Executivo, um estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) apontou que 39% dos usuários de drogas vivem no local há pelo menos 10 anos. Nunes disse que gostaria de debater o tema com a sociedade. “Precisamos trabalhar e tratar mais sério a questão de alguns deles com relação à internação compulsória. Não dá mais para ficarmos em uma situação de achar que aquilo é aceitável, que as pessoas estão acabando com as suas vidas. É preciso ter um pouco de humanidade e dar uma oportunidade para essas pessoas se tratarem. Não depende do prefeito e do governador [Tarcísio de Freitas]. Depende do médico de fazer a prescrição. O que tenho dito é que o médico prescrevendo internação compulsória, nós daremos todo apoio para salvar essa vida”, comentou o prefeito de São Paulo. Atualmente, a Cracolândia tem cerca de 1.100 dependentes químicos. No sábado, 8, a região deve receber 400 novos guardas civis municipais de um total de 1.000 que serão anunciados para a cidade.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini.