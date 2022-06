Rio ainda não cogita retorno obrigatório ao uso de máscara contra Covid-19

Alta na taxa de positividade nos exames para o coronavírus preocupam especialistas; em São Paulo, prefeitura já recomenda retorno da proteção facial em locais fechados

Aloisio Mauricio/Fortoarena/Estadão Conteúdo Atualmente, dois municípios do Estado do Rio de Janeiro já retomaram o uso obrigatório da proteção facial em ambientes fechados



O Rio de Janeiro vive a expectativa de retomar o uso de máscara de proteção. Oficialmente, por enquanto, o governo local ainda não fala sobre o uso obrigatório do item facial, mas o assunto vem sendo debatido por especialistas do Comitê Científico que vem dando apoio à prefeitura. Um dos argumentos para o retorno é a alta de casos e de positividade maior na capital fluminense, assim como em todo Estado. Atualmente, dois municípios do interior já retomaram o uso obrigatório da proteção facial em ambientes fechados e duas universidades também adotam a mesma linha. Em ambientes externos, se houver aglomeração, a recomendação do uso contínuo é mantida. A Prefeitura de São Paulo voltou a recomendar a utilização de máscaras em locais fechados nesta quarta-feira, 1º, após a taxa de positividade dos testes para detecção do coronavírus passar de 4% para 18%. Ao mesmo tempo, governos estaduais e municipais enfrentam resistência à vacinação. Ao todo, cerca de 1,2 milhões de pessoas não tomaram a dose de reforço contra a Covid-19 na capital fluminense. Ao todo, 65% da população do Rio recebeu a terceira dose, mas o percentual está estagnado há semanas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga