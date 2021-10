Rio de Janeiro aguarda imunizantes para retomar vacinação de idosos com terceira dose

Cidade afirma que recebeu 311 mil vacinas a menos do que o que teria combinado com o Ministério da Saúde e aguarda chegada de novos lotes

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cidade precisou paralisar aplicação da terceira dose em maiores de 67 anos



A prefeitura do Rio de Janeiro espera até o fim desta semana poder retomar a campanha de aplicação da terceira dose da vacina contra Covid-19 em idosos. A campanha, que aplicava o reforço em pessoas acima dos 67 anos, foi interrompida no último sábado, 16, por falta de imunizantes. O problema envolve especificamente, porém, a terceira dose e outros públicos continuam recebendo a imunização normalmente. A prefeitura da capital fluminense tem a promessa de que o Ministério da Saúde entregará mais vacinas nos próximos dias. O município diz que recebeu 311 mil vacinas a menos do que havia acertado com a pasta, por isso, se viu obrigado a interromper a campanha. Até o momento, cerca de 90% dos moradores da capital tomaram pelo menos uma dose e mais de 60% têm o ciclo vacinal completo.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga