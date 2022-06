Rio de Janeiro começa a aplicar a quarta dose da vacina da Covid-19 nesta terça

Apesar do início da nova etapa da imunização contra o coronavírus, quase 2 milhões de pessoas de 40 a 49 anos de idade ainda não tomaram a terceira dose no Estado; hospitalizações têm crescido

EFE/EPA/Eugene Hoshiko / POOL POOL PHOTO Mais de 330 mil pessoas de 40 a 49 anos não voltaram aos postos de saúde para tomar a terceira dose do imunizante na cidade do Rio de Janeiro



A cidade do Rio de Janeiro começa a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 nas pessoas com 40 anos ou mais de idade a partir desta terça-feira, 21. Entretanto, o município ainda tem mais de 330 mil pessoas nessa faixa etária, de 40 a 49 anos, devendo a primeira dose de reforço, ou terceira dose, do imunizante. No estado do Rio de Janeiro o número é bem maior, quase 2 milhões de pessoas ainda sem a terceira dose. Os números causam preocupação uma vez que há uma maior taxa positividade para a doença, 30% tanto no Estado quanto na capital fluminense. O número de pessoas hospitalizadas com Covid-19 também vem crescendo no território. Na última segunda-feira, 20, eram cerca de 150 pessoas internadas na rede municipal de saúde pela infecção do novo coronavírus. Em abril esse número era inferior a 10. Tanto o Estado quanto a capital têm aberto mais leitos ou convertido leitos para atender a maior demanda.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga