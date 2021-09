Rio de Janeiro começa aplicação da terceira dose contra a Covid-19 em idosos

Prefeitura também retomará a vacinação de adolescente nesta semana; na próxima quinta-feira, 16, indivíduos com mais de 14 de idade poderão ser imunizados

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A partir desta segunda-feira, 13, idosos com mais de 95 anos poderão receber a dose de reforço



A cidade do Rio de Janeiro começa nesta segunda-feira, 13, a aplicação em massa da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos. Até então, apenas pessoas com mais de 60 anos em asilos estavam autorizadas a receber a dose de reforço. Mas, a partir desta segunda-feira, a prefeitura inicia uma vacinação em larga escala da faixa etária, começando por aqueles com 95 anos ou mais. O calendário de aplicação será escalonado por ordem decrescente de idade. Por causa da imunização em massa com a terceira dose em idosos, a Prefeitura do Rio de Janeiro está suspendendo novamente a imunização de adolescentes. É a terceira suspensão da campanha de vacinação neste grupo. A vacinação de adolescente só será retomada a partir da próxima quinta-feira, 16, com indivíduos com mais de 14 de idade, começando pelas meninas na quinta e, em seguida, pelos meninos na sexta-feira, 17. A gestão municipal também relata problemas com a vacina da AstraZeneca. Falta imunizante especialmente para a segunda dose. Por isso a prefeitura está autorizando a mistura de vacinas. Quem tomou a primeira dose da AstraZeneca está permitido a tomar a segunda dose com a vacina da Pfizer.

Calendário de vacinação desta semana:

Segunda-feira, 13 – 95 anos;

Terça-feira, 14 – 94 anos;

Quarta-feira, 15 – 93 anos;

Quinta-feira, 16 – 92 anos e adolescentes do sexo feminino com mais de 14 anos;

Sexta-feira, 17 – 91 anos e adolescentes do sexo masculino com mais de 14 anos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga