Rio de Janeiro confirma sexto caso de gripe aviária no Estado

Até o momento, não houve nenhum registro de infecção em aves com fins comerciais de abate e consumo em território nacional e no exterior

Reprodução/Governo do Estado do Rio de Janeiro Rio de Janeiro confirmou o sexto caso de ave contaminada com vírus H5N1



As autoridades de Saúde do Estado do Rio de Janeiro confirmaram mais um caso de gripe aviária, a H5N1, em uma ave silvestre migratória do tipo fragata encontrada em uma praia no município de Niterói, cidade da região metropolitana. Com o novo registro, o número de animais vítimas da doença subiu para seis no Estado. Outras duas ocorrências estão sendo analisadas pelas autoridades. Duas aves foram encontradas mortas no município de São João da Barra, no norte do estado, onde já existem casos confirmados da doença. Os seis casos confirmados foram localizados na na Ilha do Governador, em Niterói, em Cabo Frio e no município de São João da Barra, onde três aves foram encontradas com o vírus. Um plano de contingência e de melhor comunicação entre municípios, vigilância sanitária e autoridades de Saúde já foi montado pelas autoridades do Rio de Janeiro, que estão atentas e em alerta.

Até o momento, não houve nenhum registro de infecção em aves com fins comerciais de abate e consumo em território nacional e no exterior. No Brasil, já foram registrados casos de H5N1, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo e, mais recentemente, em São Paulo. O Governo Federal abriu uma linha de crédito extraordinária, da ordem de R$ 200 milhões, para enfrentar a influenza aviária no país.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga