Rio de Janeiro detalha esquema de segurança para o Carnaval com destaque à proteção das mulheres

Informações foram divulgadas em coletiva de imprensa que contou com a presença do governador do Estado e do prefeito da capital fluminense

Foto: Carlos Magno Prefeito Eduardo Paes e governador Claudio Castro divulgam esquema de segurança do Carnaval do Rio de Janeiro DE 2023



Várias autoridades apresentaram, nesta terça-feira, 14, o plano operacional de segurança do Carnaval 2023 do Rio de Janeiro. O governador Claudio Castro (PL) afirmou que as forças de segurança estarão mais atentos aos assédios às mulheres durante a Festa de Momo. A orientação do governo é para que as polícias sejam rigorosas. Além disso, a ajuda da guarda municipal foi solicitada com o mesmo objetivo de dar mais tranquilidade às mulheres na festa. “Todo mundo, hoje, se sente responsável pelo Carnaval. E quando isso acontece, se tem essa sinergia, que fará, com certeza, com que seja o maior Carnaval da história do Rio e do Brasil, eu não tenho dúvida”, comentou Castro. Além dele, o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD), também marcou presença no evento: “O Carnaval é a maior manifestação cultural brasileira. A sua origem nesse formato se dá no Rio de Janeiro. Por isso a gente tem uma responsabilidade muito grande, quando a gente constrói a imagem do Brasil, o brand brasileiro. E também temos que destacar o aspecto econômico. O impacto econômico do Carnaval na vida da nossa cidade e do nosso Estado é muito grande”. A RioTur espera cinco milhões de foliões para os blocos de rua na cidade. A festa deve gerar R$ 1 bilhão para o Rio. A agência confirmou mudanças para as festividades na cidade, principalmente nas formas de acesso aos locais de festa, com linhas diferentes de transporte público. Já o Sambódromo, que já está pronto, tem vistoria prevista até a próxima sexta-feira, 17. Pela primeira vez na avenida Marquês Sapucaí, estão previstas mais de 120 mil pessoas. Todos os ingressos já foram vendidos. 15 mil homens serão mobilizados todos os dias. No Sambódromo serão 54 viaturas, 10 pontos de revista e seis torres de monitoramento.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer