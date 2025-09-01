Jovem Pan > Notícias > Brasil > Rio de Janeiro e São Paulo podem ter chuva nesta segunda-feira

Rio de Janeiro e São Paulo podem ter chuva nesta segunda-feira

Previsão sugere uma redução nas incursões de ar polar, o que significa menos frentes frias e massas de ar polar no país ao longo do mês, que marca o fim do inverno

  • Por Jovem Pan
  • 01/09/2025 10h22
RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres enfrentam chuva, vento e baixas temperaturas na região do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, neste início de tarde de segunda-feira, 23 de junho de 2025. A chegada de uma forte frente fria de origem polar muda o tempo na cidade de São Paulo na tarde desta segunda-feira, 23, derruba as temperaturas nos próximos dias e pode estabelecer um novo recorde de temperatura mínima do ano na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura da cidade, alertou para a possibilidade de fortes rajadas de ventos, que devem variar entre 60 km/h e 80 km/h no decorrer do dia. Foto: RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Regiões como Goiás, Distrito Federal, Triângulo Mineiro e Oeste Paulista estão lidando com tempo seco, aumentando o risco de incêndios e queimadas

O mês de setembro traz expectativas positivas para a meteorologia em São Paulo e outras regiões do Brasil. Especialistas indicam que haverá um retorno das chuvas e um aumento nas temperaturas, especialmente no final do mês. A previsão sugere uma redução nas incursões de ar polar, o que significa menos frentes frias e massas de ar polar no país. No entanto, o início da semana começa com chuvas fortes no estado do Rio Grande do Sul, particularmente no oeste gaúcho e algumas áreas da campanha. Além disso, o sul de Mato Grosso do Sul e o oeste de Mato Grosso estão sob alerta para chuvas intensas.

Enquanto isso, o interior do Brasil enfrenta condições climáticas diferentes. Regiões como Goiás, Distrito Federal, Triângulo Mineiro e Oeste Paulista estão lidando com tempo seco, aumentando o risco de incêndios e queimadas. Ventos fortes, que podem chegar a 70 km/h, são esperados na região sul do Brasil. A faixa leste, incluindo Sergipe e o litoral norte da Bahia, também pode registrar chuvas mais intensas, assim como áreas de Roraima e norte do Amazonas. Em contraste, Tocantins, Piauí, interior da Bahia e Goiás apresentam umidade baixa e tempo firme.

As temperaturas variam significativamente em todo o país. Em Cuiabá, a máxima pode chegar a 40ºC, enquanto Palmas deve registrar 36ºC. Cidades como Belo Horizonte e Porto Alegre terão temperaturas mais amenas, com máximas de 24ºC e 25ºC, respectivamente. Em São Paulo, a previsão é de uma máxima de 26ºC, com possibilidade de chuviscos à noite.

Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA

