Rio de Janeiro e São Paulo podem ter chuva nesta segunda-feira

Previsão sugere uma redução nas incursões de ar polar, o que significa menos frentes frias e massas de ar polar no país ao longo do mês, que marca o fim do inverno

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Regiões como Goiás, Distrito Federal, Triângulo Mineiro e Oeste Paulista estão lidando com tempo seco, aumentando o risco de incêndios e queimadas



O mês de setembro traz expectativas positivas para a meteorologia em São Paulo e outras regiões do Brasil. Especialistas indicam que haverá um retorno das chuvas e um aumento nas temperaturas, especialmente no final do mês. A previsão sugere uma redução nas incursões de ar polar, o que significa menos frentes frias e massas de ar polar no país. No entanto, o início da semana começa com chuvas fortes no estado do Rio Grande do Sul, particularmente no oeste gaúcho e algumas áreas da campanha. Além disso, o sul de Mato Grosso do Sul e o oeste de Mato Grosso estão sob alerta para chuvas intensas.

Enquanto isso, o interior do Brasil enfrenta condições climáticas diferentes. Regiões como Goiás, Distrito Federal, Triângulo Mineiro e Oeste Paulista estão lidando com tempo seco, aumentando o risco de incêndios e queimadas. Ventos fortes, que podem chegar a 70 km/h, são esperados na região sul do Brasil. A faixa leste, incluindo Sergipe e o litoral norte da Bahia, também pode registrar chuvas mais intensas, assim como áreas de Roraima e norte do Amazonas. Em contraste, Tocantins, Piauí, interior da Bahia e Goiás apresentam umidade baixa e tempo firme.

As temperaturas variam significativamente em todo o país. Em Cuiabá, a máxima pode chegar a 40ºC, enquanto Palmas deve registrar 36ºC. Cidades como Belo Horizonte e Porto Alegre terão temperaturas mais amenas, com máximas de 24ºC e 25ºC, respectivamente. Em São Paulo, a previsão é de uma máxima de 26ºC, com possibilidade de chuviscos à noite.

Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA