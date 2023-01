Rio de Janeiro homenageia congolês Moïse Kabagambe um ano após sua morte

Imigrante foi morto após ser agredido no bar em que trabalhava na Barra da Tijuca; parentes pedem agilidade à Justiça do Rio de Janeiro

Reprodução / Facebook Moïse Kabagambe veio para o Brasil como refugiado político



A morte do congolês Moïse Kabagampe, 25, completou um ano e foi lembrada em missa no Santuário do Cristo Redentor. A missa foi promovida pela secretaria estadual de direitos humanos do Rio de Janeiro. O imigrante que veio para o Brasil fugido da guerra foi morto após ser espancado em um quiosque onde trabalhava na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A família compareceu à celebração e falou sobre a saudade de Moïse e pediu mais agilidade da Justiça brasileira no caso. “Tem vídeo, mas nada acontece. Um ano, só tem três pessoas presas. E os outros?”, questionou Maurice, irmão de Moïse. Até o momento, três pessoas já forma presas, mas há possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas. O processo segue na primeira vara criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

*Com informações do repórter Matheus Koelzer