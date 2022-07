Rio de Janeiro já começa a preparar Carnaval de 2023

Com melhora da pandemia da Covid-19, planejamento aponta que desfiles devem ocorrer na Marquês de Sapucaí no mês de fevereiro

MARCELO CORTES /FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Desfiles continuam no mesmo esquema, com seis escolas por dia



Foi definida a ordem dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro de 2023. Os desfiles vão ocorrer nos dias 19 e 20 de fevereiro na Marquês de Sapucaí. O esquema será o mesmo: seis escolas no primeiro dia e outras seis no segundo dia. A pior delas nos quesitos avaliados é rebaixada, e a campeã desfilará no Grupo de Elite do Carnaval do Rio de Janeiro em 2024. No domingo, o primeiro dia, desfilam a Império Serrano, que subiu para o grupo de elite do Carnaval, a atual campeã, Grande Rio, Mocidade, Unidos da Tijuca, Acadêmicos do Salgueiro e Estação Primeira de Mangueira. Da segunda para a terça-feira será a vez da Paraíso do Tuiuti, Portela, Unidos de Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense, Beija-Flor de Nilópolis e Unidos de Viradouro. Em 2022, os desfiles do Grupo Especial na Marquês Sapucaí aconteceram fora de época, em abril, por conta da pandemia da Covid-19.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga