Carnaval de julho é cancelado em São Paulo por falta de patrocínio

Festa estava programada para ocorrer nos dias 16 e 17 de julho; ao todo, 216 blocos estavam habilitados

JOSE BARBOSA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Carnaval de Rua neste ano foi cancelado devido à pandemia da Covid-19



A Prefeitura de São Paulo cancelou o Carnaval de julho por falta de patrocínio. A festa estava programada para ocorrer nos dias 16 e 17 deste mês. Em nota, divulgada na tarde desta quinta-feira, 7, a administração informou que a iniciativa surgiu para atender a um pedido da população para a realização de um carnaval fora de época, após o cancelamento do Carnaval de Rua devido à pandemia. O Executivo explicou que “o planejamento contou com reuniões com representantes de blocos carnavalescos, com o intuito de chegar a um modelo viável, em curto espaço de tempo”. No entanto, para que o Carnaval de julho se concretizasse, era necessário patrocínio. A prefeitura lançou um edital, com pregão realizado em 17 de junho e lance mínimo de R$10 milhões, para atender aos mais de 300 blocos que manifestaram o desejo em participar da iniciativa. Contudo, nenhuma empresa mostrou interesse. Um novo pregão foi realizado nesta quinta-feira, 7, com edital no valor de R$ 6 milhões, readequando a proposta ao novo número de 216 blocos habilitados. Entretanto, mais uma vez não houve interesse de empresas privadas no financiamento do evento. A Secretaria Municipal de Cultura ainda confirmou que será a organizadora do Carnaval 2023 e irá formar uma comissão representativa com os blocos de rua para que o evento seja o maior e melhor Carnaval de Rua da história.