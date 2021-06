Rio de Janeiro quer final da Copa América no Maracanã

Segundo fontes da Jovem Pan, outra final no estádio é mais uma chance de projetar a imagem do Estado no cenário internacional

Divulgação/Secretaria de Cultura RJ Alguns clubes do Rio de Janeiro estão preocupados com o eventual desgaste do já sacrificado gramado do Maracanã



O Rio de Janeiro quer sediar a final da Copa América de 2021 no estádio do Maracanã após Argentina e Colômbia desistirem da competição e o país abrir às portas para o torneio. Fontes da Jovem Pan disseram que vão reivindicar jogos — ou pelo menos um, a final da competição programada para julho. A Argentina e a Colômbia sediariam, pela primeira vez em parceria, o torneio continental. Mas, nos últimos dias, desistiram da ideia. A Argentina por conta do recrudescimento da pandemia da Covid-19. A Colômbia também, mas principalmente em função da instabilidade política vivida pelo país vizinho ao longo das últimas semanas.

No Brasil, algumas cidades e arenas construídas para a Copa do Mundo de 2014 já levantaram o dedo se prontificando a sediar jogos desta Copa América que vai acontecer simultaneamente à disputa do Campeonato Brasileiro. Alguns clubes do Rio de Janeiro estão preocupados com o eventual desgaste do já sacrificado gramado do Maracanã. No entanto, as autoridades do Rio, segundo fontes, entendem que uma final novamente no estádio é mais uma chance de projetar a imagem do Rio de Janeiro no cenário internacional. O Maracanã sediou neste ano a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos — jogo com polemica fora das quatro linhas, aglomeração e multa. Em 2019, o mesmo Maracanã sediou a final da mesma Copa América em que o Brasil goleou a seleção do Peru.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga