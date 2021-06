Bolsonaro confirma Copa América no Brasil: ‘No que depender do governo federal, está acertado’

Em evento no Palácio do Planalto, o chefe do Executivo disse que a má repercussão deve-se ao fato de a Rede Globo não deter os direitos de transmissão, já que a competição será exibida pelo SBT

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO -22/03/2021 Declaração de Bolsonaro foi dada durante evento no Palácio do Planalto



Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou na manhã desta terça-feira, 1º, a realização da Copa América em território brasileiro. Em evento no Palácio do Planalto, o presidente da República relatou que conversou com todos os seus ministros, que foram unânimes ao dizer que o país pode receber o evento. No discurso, o chefe do Executivo ainda disse que a má repercussão se deve ao fato de a Rede Globo não deter os direitos de transmissão, já que a competição será exibida pelo SBT. “Fui procurado pela CBF, que me disse que a Argentina não tinha mais a intenção de sediar a Copa América. E me perguntaram se o Brasil poderia sediá-la. A primeira resposta, a princípio, foi ‘sim’. Por que eu falo a princípio? Porque eu consulto os ministros. Eles foram unânimes. Todos deram sinal positivo. No tocante à saúde, eu digo o seguinte: no Brasil, está em curso a Libertadores da América e já acabou a primeira fase. Times de todos os países do continente, sem problema nenhum. Não tem torcida e tem os exames protocolares. Quinta, tem Brasil x Equador. Alguém reclamou? Algum jornalista deu ‘piti’? Não. Quando eu anunciei a Copa América, reclamaram, teve quase uma hecatombe. A Copa América não é da Globo, é do SBT. Será que esse é o problema? Parece que é. No que depender do governo federal, será realizada no Brasil”, falou Bolsonaro.

Mais cedo, o presidente já havia dito a apoiadores que todos os seus ministros eram favoráveis à disputa da Copa América no Brasil, contrastando com a fala do ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, que, na segunda-feira, 31, disse que a competição ainda não estava confirmada. “No que depender de mim, de todos os ministros, inclusive o da Saúde, já está acertado, haverá [Copa América no Brasil]. O protocolo é o mesmo da Libertadores, é o mesmo da Sul-Americana e também da Libertadores. A gente está vendo um movimento da Globo contra porque os direitos de transmissão são do SBT. Está havendo a Libertadores, a Sul-americana e ninguém fala nada. É uma pressão da imprensa chamada Globo”, comentou Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada.

Na manhã da última segunda-feira, 31, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou que o Brasil será o substituto da Argentina, que desistiu de receber a Copa América devido ao agravamento da pandemia no país – antes, a Colômbia já havia desistido por falta de segurança devido aos protestos políticos. Em nota, a entidade máxima do futebol sul-americano agradeceu Jair Bolsonaro e ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo. Nas redes sociais, no entanto, a reação da maioria dos internautas foi de indignação, já que o Brasil também vive um momento sanitário delicado e terá poucos dias para se preparar para o evento. A ideia da Conmebol é iniciar a competição em 13 de junho e finalizá-la no dia 11 de julho, mas as cidades-sede ainda não foram definidas.