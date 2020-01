Rio de Janeiro recebe recorde de 1,7 milhão de turistas no Réveillon

ESTADÃO CONTEÚDO Ao todo, 762 toneladas de lixo foram recolhidas da cidade após a virada do ano



O Réveillon de 2020 na cidade do Rio de Janeiro bateu recorde de turistas. De acordo com a Riotur, a cidade recebeu um 1,7 milhão de turistas para a maior festa da virada a céu aberto no país.

Desse total de visitantes, 80% são brasileiros e 20% são estrangeiros. A tradicional queima de fogos na orla de Copacabana recebeu, ao todo, 2,9 milhões de pessoas e contou com shows de Diogo Nogueira e Ferrugem. Foram 14 minutos de queima de fogos multicoloridos e com desenhos tridimensionais, disparados de dez balsas.

A estudante Rafaela de Oliveira revelou seus desejos para 2020. “O que eu espero é que seja um ano de muita saúde, muita paz, luz. Muita segurança aqui para a nossa cidade, que a gente precisa. E que seja um ano muito abençoado para todos nós.”

O médico Sergio Francisco contou que espera um ano mais igual. “A nível coletivo eu espero um país melhor, menos desigual. É a minha esperança para 2020”, disse.

Já a advogada Andressa da Silva disse não ter pedidos e quis apenas agradecer. “Gratidão. Eu só tenho que agradecer, na verdade eu não quero pedir nada. Eu só tenho que agradecer esse ano, que foi maravilhoso para mim. Siou muito grata”, afirmou.

Turistas vindo de São Paulo lideraram o número de visitantes, sendo 29,6% dos visitantes no Rio, seguidos de Goiás, com 14,1% e Rio Grande do Sul, com 12,5%. De acordo com a pesquisa, 70% chegaram ao Rio de avião, 22% de ônibus e 8% de carro.

Ainda segundo o levantamento, 55,6% se hospedaram em hotel, mas 18,5% buscaram a casa de parentes. 7,4% procuraram apart hotel ou flat e outros 7,4% alugaram casa ou apartamento.

Na noite da virada, a ocupação hoteleira chegou a 100%. Os bairros mais procurados foram Copacabana e Leme, com 95% dos quartos reservados. Na sequência vieram Ipanema, Leblon, Flamengo e Botafogo com 94% de ocupação, além de Barra da Tijuca e Centro com 90% de ocupação.

Na manhã desta quarta-feira (1º), mais de 1.200 agentes da Comlurb recolheram 351 toneladas de lixo da praia de Copacabana. Contando todos os pontos festivos da cidade, ao total foram recolhidas 762 toneladas de resíduos.

O trabalho da Comlurb teve apoio de 73 veículos, entre caminhões compactadores, basculantes e pipas e 18 equipamentos diversos, como pás mecânicas, mini pás e tratores de praia.

*Com informações do repórter Renato Barcellos