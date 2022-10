Rio de Janeiro registra 2ª morte por varíola dos macacos no Estado

Homem de 31 anos tinha comorbidades e baixa imunidade, o que complicou o quadro de saúde da vítima

REUTERS Paciente durante investigação de varíola de macaco



Nesta segunda-feira, 3, o Rio de Janeiro confirmou a segunda morte por varíola dos macacos no Estado. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, trata-se de um homem de 31 anos de idade que estava internado no Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, na capital fluminense. O homem também tinha comorbidades e baixa imunidade, o que complicou o quadro de saúde da vítima. O paciente foi internado no final de agosto, no Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz e foi transferido, no início de setembro, onde recebeu tratamento com um medicamento experimental, o antiviral Tecovirimat, e foi observada uma melhora parcial nas lesões cutâneas. No entanto, no último sábado, 1, o homem teve uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito. Até agora, são 1.064 casos confirmados de varíola dos macacos no Estado, 132 casos prováveis e 384 casos suspeitos sob investigação.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga