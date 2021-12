Rio de Janeiro registra pelo menos 25 mortes por gripe em 2021

Dados da secretaria municipal de Saúde não detalham, no entanto, quantos óbitos foram causados pela variante H3N2 do vírus influenza

VEETMANO PREM/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO 12/05/2021 Painel de monitoramento de casos da gripe da secretaria municipal de Saúde, no entanto, não aponta qual variante do vírus influenza teria causado as mortes



O número de mortes por causa da gripe subiu no Rio de Janeiro. Ao menos 25 pessoas já morreram de gripe na capital fluminense, segundo dados oficiais da Prefeitura local. O painel de monitoramento de casos da gripe da secretaria municipal de Saúde, no entanto, não aponta qual variante do vírus influenza teria causado as mortes, se seria a H1N1 ou a cepa Darwin, a H3N2. Além do Rio, a Baixada Fluminense e a região do Grande Rio vivem uma epidemia causada pela nova mutação. Segundo as autoridades, além do número de mortes estar subnotificado, ele também deve apontar que as vítimas morreram da H3N2. Apesar da alta nos óbitos, a capital fluminense registrou uma queda de 16% nos atendimentos por sintomas de gripe. Com a chegada da vacinas doadas por Estados, cerca de 65% do público alvo da campanha de vacinação contra a influenza já está imunizado e o município projeta ter doses suficientes para aplicação em dezembro.

*Com informações da repórter Rodrigo Viga