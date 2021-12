Surto de gripe também atinge região metropolitana do Rio de Janeiro

Com muitas cidades com estoques de vacinas zerados para a gripe do vírus H3N2, o governo do Estado anunciou que está comprando mais imunizante para enfrentar a doença

Tânia Rêgo/Agência Brasil Somente na capital fluminense, 2,5 milhões de pessoas já foram vacinados contra a gripe H2N3



Não é apenas a capital do Rio de Janeiro que está enfrentando uma epidemia de gripe. Agora, a região metropolitana da capital fluminense também enfrenta o mesmo problema, segundo as autoridades de Saúde aqui do Estado. Os casos da doença não param de aumentar e, por isso, ela vem preocupando tanto quanto a pandemia da Covid-19. As cidades do Grande Rio têm muita relação entre si, movimentação de pessoas entre os municípios, o que favorece a propagação da gripe.

Somente na capital, 2,5 milhões de pessoas já foram vacinados contra a gripe. Isso representa 61% do público alvo. Nos últimos anos, houve baixa adesão à campanha de vacinação contra a gripe no Estado, já que o foco estava na pandemia da Covid-19. A vacina disponível para a gripe não protege completamente contra o vírus que está circulando, que é o H3N2. Mesmo quem toma vacina fica vulnerável à gripe. Além disso, muitas cidades do Estado já estão com estoques zerados. O governo do Rio de Janeiro anunciou que está comprando mais imunizante para enfrentar a onda de gripe. Recentemente a prefeitura da capital fluminense conseguiu uma doação do governo de São Paulo de 400 mil doses de vacinas contra a gripe.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga