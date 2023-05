Rio de Janeiro supera marca de 20 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas

Doses da vacina bivalente contra o coronavírus estão disponíveis em todos os postos de saúde da capital carioca

Tânia Rêgo/Agência Brasil Desde o início da pandemia, o Estado do Rio de Janeiro soma mais de 70 mil mortes causadas pela doença



A cidade do Rio de Janeiro atingiu a importante marca de 20 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas. A prefeitura da capital carioca divulgou os dados neste domingo, 21. A cidade foi a primeira do país a iniciar, em meio à crise sanitária, a vacinação contra a Covid-19. Porém, no Estado, foram mais de 70 mil mortes desde o início da pandemia. Neste momento, a doença arrefeceu, assim como a procura pelos postos de saúde. Ao todo, 237 postos de saúde estão espalhados pela capital carioca, sendo que todos oferecem doses o imunizante. Há algumas semanas, a prefeitura do Rio de Janeiro começou a disponibilizar a vacina bivalente contra a Covid-19 para as pessoas de 18 anos ou mais. Ainda sim, a procura deixa a desejar, com os dados oficiais mostrando que 76% da população já tomou dose de reforço, mas que 30% ainda não se imunizou. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou o fim da emergência internacional causada pela Covid-19.

*Com informações o repórter Rodrigo Viga