Rio de Janeiro tem mais duas mortes por varíola dos macacos

Estado contabiliza cinco casos fatais até o momento; outros 138 são suspeitos para monkeypox

Reuters/Dado Ruvic Teste varíola dos macacos



O Rio de Janeiro já tem cinco casos de morte pela varíola dos macacos ou Monkeypox. Dois novos casos foram confirmados pelas autoridade de saúde do Estado. Os nomes das vítimas e os locais onde morreram não foram divulgados. Os três primeiros casos ocorreram em Campos, no norte do Estado, e em municípios da Baixada Fluminense. Outros casos que estão em investigação devem ser confirmados em breve. No total, 138 casos são suspeitos para monkeypox e 387 são investigados. O Rio de Janeiro já confirmou 1.231 casos da doença até o momento e outros 2.665 foram descartados pelas autoridades de saúde após investigação mais detalhada. A Secretaria de Saúde continua alertando a população para manter a higiene pessoal e evitar o compartilhamento de objetos íntimos

*Com informações do repórter Rodrigo Viga