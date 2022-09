Rio de Janeiro tem menor taxa de homicídio doloso em 31 anos, afirma governo do Estado

Mortes em confrontos com policiais também tiveram queda em relação a 2021, mas mês de agosto apresenta tendência de alta

Os homicídios dolosos, aqueles em que há a intenção de matar a vítima, no Rio de Janeiro em 2022 atingiram uma patamar recorde mínimo em 31 anos, de acordo com os dados do governo do Estado. A pesquisa, que começou a ser feita pelo Instituto de Segurança Pública em 1991, registrou de janeiro a agosto deste ano 1.994 casos de homicídios dolosos, o que representa uma queda de 11% em comparação ao mesmo período de 2021, quando foram registrados 2.224 casos. Somente no mês de agosto de 2022, foram registrados 214 homicídios desse tipo, apresentando queda de 17% em relação a agosto do ano passado. Os homicídios dolosos neste ano atingem uma média de 11,4 por cada 100 mil habitantes do Rio de Janeiro, o menor patamar da série histórica. No entanto, as mortes em operações policiais estão com tendência de crescimento neste mês de agosto: foram 134 registros, o que representa crescimento de 17% em relação a 114 ocorrência no mesmo mês de 2021. Já de janeiro a agosto deste ano foram 923 casos de mortes em confrontos com a polícia, queda de 32% em relação ao mesmo período em 2021, quando foram contabilizados 1356 mortes do tipo.

