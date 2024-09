Rio de Janeiro terá apoio da Força Nacional no combate à violência

Decisão foi tomada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que atendeu a um pedido do governo fluminense

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO A Força Nacional de Segurança Pública continuará atuando no estado do Rio de Janeiro



A Força Nacional de Segurança Pública continuará atuando no estado do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada pelo Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, atendendo a um pedido do governo fluminense. A portaria que oficializa a permanência dos agentes foi publicada no Diário Oficial da União e prevê a atuação da Força Nacional por mais 90 dias para garantir a ordem pública. A medida é especialmente relevante devido às eleições municipais que ocorrerão em outubro, visando assegurar um ambiente mais seguro e tranquilo para o processo eleitoral. A Força Nacional começou a atuar no estado em 2023, após uma série de ataques promovidos pela maior milícia do Rio de Janeiro, liderada por Luís Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho.

Os ataques, que incluíram incêndios a ônibus, carros de passeio e caminhões de lixo, ocorreram após a morte do número dois na hierarquia do grupo paramilitar, um sobrinho de Zinho. Esses eventos trouxeram um clima de medo e insegurança, especialmente na zona oeste do Rio. O dia de terror foi especialmente sentido na zona oeste do Rio, onde a milícia tem maior influência. No final do ano passado, Zinho se entregou espontaneamente à Superintendência da Polícia Federal no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Atualmente, ele está preso em um presídio federal fora do território fluminense.

