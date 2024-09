Chuva preta atinge municípios de Santa Catarina

Defesa Civil orienta a população a tomar cuidados especiais, pois fenômeno pode conter substâncias tóxicas e perigosas para a saúde, principalmente respiratórias

Reprodução/ Jovem Pan A recomendação é que as pessoas evitem o contato direto com a água da chuva e não a consumam



A fumaça está causando grande incômodo em São Paulo e no sul do país, que voltou a sofrer com um fenômeno climático preocupante. O fenômeno de chuva preta, que já havia sido registrado no meio da semana no Rio Grande do Sul e Uruguai, chegou ao estado de Santa Catarina nesta semana, especialmente na região oeste. A Defesa Civil já havia orientado a população a tomar cuidados especiais, pois a chuva preta pode conter substâncias tóxicas e perigosas para a saúde, principalmente respiratórias. O meteorologista Piter Scheuer explicou que a chuva preta é resultado das fumaças das queimadas no Brasil, Bolívia e Paraguai, que contêm partículas de carbono visíveis na água da chuva. A densa camada de fumaça que atuou por vários dias sobre a região sul do Brasil foi lavada pela chuva, transportando poluentes para o solo e causando o fenômeno da chuva preta.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A recomendação é que as pessoas evitem o contato direto com a água da chuva e não a consumam. A previsão para o final de semana indica temperaturas mais amenas no sábado na região oeste de Santa Catarina, com pancadas isoladas de chuva até o meio-dia de domingo. Com a melhora da umidade do ar devido à chegada da chuva, as temperaturas ficam mais amenas em comparação com os dias anteriores.

Publicado por Luisa Cardoso