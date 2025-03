Rio Grande do Sul registra primeira morte por dengue em 2025

Vítima, uma mulher de 59 anos residente em Porto Alegre, também sofria de comorbidades, o que pode ter contribuído para o agravamento de seu quadro clínico

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou a primeira morte por dengue em 2025. A vítima, uma mulher de 59 anos residente em Porto Alegre, também sofria de comorbidades, o que pode ter contribuído para o agravamento de seu quadro clínico. A morte ocorreu no sábado, dia 15, e levanta sérias preocupações sobre a disseminação da doença no estado.

Em 2025, o Rio Grande do Sul já registrou 1.525 casos de dengue, dos quais 1.176 foram contraídos dentro do próprio estado. Este número expressivo de casos locais destaca a necessidade urgente de ações efetivas para controlar a propagação do vírus. A confirmação da morte acende um alerta para a necessidade de medidas preventivas e de controle da dengue na região, que deve ser uma prioridade tanto para as autoridades quanto para a população.