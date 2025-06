Rio Grande do Sul tem possibilidade de geada nesta segunda-feira

Após um final de semana marcado por temperaturas baixas, semana começa com variações climáticas em diferentes regiões do Brasil

Foto: Anápio Pereira/Divulgação Geada em São José dos Ausentes



A semana começa com variações climáticas significativas em diferentes regiões do Brasil. Após um final de semana marcado por temperaturas baixas, a capital paulista experimenta uma leve elevação nos termômetros, com o sol aparecendo durante a tarde. No entanto, o frio ainda persiste em algumas áreas do país, especialmente no Rio Grande do Sul, onde há previsão de geada devido a um sistema de alta pressão atmosférica que está se dissipando. À medida que esse sistema se afasta, nuvens carregadas de chuva se aproximam de Santa Catarina e Paraná, principalmente nas regiões oeste desses estados, além do norte gaúcho, onde há possibilidade de chuvas mais intensas.

A previsão do tempo indica que algumas áreas do Brasil, como o norte da Bahia, Alagoas, Amazonas e Roraima, também podem enfrentar pancadas de chuva fortes. Em contraste, o interior do país, incluindo Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e grande parte de São Paulo, deve permanecer com tempo firme e sem chuvas. Na capital paulista, há uma chance de chuva à noite, com previsão de precipitações mais intensas entre quinta e sexta-feira, devido à chegada de uma nova frente fria. No Rio de Janeiro, a capital fluminense também pode ter pancadas de chuva à noite.

As temperaturas variam consideravelmente pelo país. Em São Paulo, a máxima prevista para hoje é de 23ºC, com tendência de aumento nos próximos dias. Porto Alegre deve registrar uma máxima de 18ºC, enquanto Campo Grande pode chegar a 28ºC e Palmas a 33ºC. Em Salvador, a temperatura máxima prevista é de 29ºC. Apesar da elevação gradual das temperaturas, é importante lembrar que o Brasil está no outono, aproximando-se do inverno, o que limita expectativas de calor intenso.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA