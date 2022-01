Rio planeja vacinar pelo menos 500 mil crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 ainda em janeiro

Cidade informou que enviou carta ao Ministério da Saúde clamando pelas doses da Pfizer para os menores, que ainda não foram distribuídas

A expectativa para a cidade do Rio de Janeiro ainda no primeiro mês de 2022 é vacinar entre 500 mil e um milhão de crianças entre cinco e 11 anos de idade contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação estão com o planejamento quase pronto para a campanha de imunização da faixa etária, que, ao contrário do cogitado pelo Ministério da Saúde, não exigirá prescrição médica para ocorrer. O que falta para que esse planejamento seja colocado em prática é a vacina: o RJ aguarda a chegada de imunizantes da Pfizer ainda na primeira quinzena do mês. Para o Secretário de Educação do município, Renan Ferreirinha, esta é uma oportunidade de ouro, já que as crianças estarão de férias e mais disponíveis para buscar os postos de saúde e se vacinar. “Aqui no Rio de Janeiro estamos preparados para vacinar 500 mil crianças assim que o Ministério da Saúde enviar as doses específicas para vacinação de crianças. É um absurdo que depois de mais de duas semanas do aval técnico e científico para o início da vacinação, o Ministério da Saúde não tenha começado esse processo”, afirmou. Segundo o secretário, uma carta foi enviada à pasta “clamando” pelos imunizantes. Na capital, a adesão a pelo menos uma dose da vacinação ultrapassa os 88%. Cerca de 23% dos cariocas já tomaram a dose de reforço.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga