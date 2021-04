Rio realiza maior distribuição de vacinas desde início da pandemia

Quase 900 mil doses foram distribuídas durante o feriado de Páscoa no Estado; é o maior lote entre os 11 entregues ao Estado

ESTEFAN RADOVICZ/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO O Rio de Janeiro realizou, durante este feriado de Páscoa, a maior entrega de vacinas



O Rio de Janeiro realizou, durante este feriado de Páscoa, a maior entrega de vacinas contra a Covid-19. Quase 900 mil doses foram distribuídas desde a última sexta-feira. É o maior lote entre os 11 entregues ao Estado desde o início da campanha de imunização. Agora, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, o Rio já recebeu quase 4,4 milhões de doses da CoronaVac e Oxford/AstraZeneca. Ao todo, nessa distribuição de doses, foram 3,8 milhões vacinas do Instituto Butantan e o restante, um pouco mais de 25 mil, produzidas pela Oxford/AstraZeneca ou importadas de outros países, sem falar na produção local do imunizante na Fundação Oswaldo Cruz. De acordo com o planejamento, até a semana passada, 1,2 milhão de pessoas receberam a primeira dose. Enquanto, 360 mil pessoas já receberam a segunda aplicação. A capital está em um ritmo mais acelerado de imunização, com 12% da população vacinada.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga