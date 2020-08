Rj: Empresas de transporte estimam prejuízo de R$ 3 bilhões com a pandemia

No auge da pandemia, o fluxo de passageiros chegou a cair quase 80% nos meios de transportes no estado

MARCOS VIDAL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O fluxo de passageiros diminui drasticamente durante o período de isolamento social, com isso a Câmara deve votar esta semana um projeto de lei que visa ajudar as concessionários regionais



As concessionárias de transporte urbano do Rio de Janeiro aguardam decisão da Câmara dos Deputados que pode amenizar o impacto negativo provocado pela pandemia da Covid-19. O fluxo de passageiros diminui drasticamente durante o período de isolamento social, com isso a Câmara deve votar esta semana um projeto de lei que visa ajudar as concessionários regionais com montante de cerca de R$ 4 bilhões. Cálculos feitos pela bancada do Rio de Janeiro mostram que as concessionárias do estado poderiam ficar com uma parte do total, algo em torno de R$ 150 milhões.

Embora não seja a solução para a problema, a medida é vista como uma alternativa. Empresas de ônibus, metrô, barcas e trens afirmam que os prejuízos causados pela pandemia podem chegar R$ 3 bilhões. No auge da pandemia, o fluxo de passageiros chegou a cair quase 80% nos meios de transportes fluminenses. Agora, mesmo com retomada econômica, a queda continua. Nos trens, por exemplo, o fluxo de passageiros se mantém em torno de 55%, enquanto o metrô tem ainda cerca de 65% de queda em relação ao que era antes da pandemia. O pedido de ajuda pelas concessionárias também tem sido feito aos governos locais, no entanto, a situação da prefeitura da capital e do Estado do Rio de Janeiro também é complicada, estimando que o estado feche o ano com déficit estimado em R$ 25 bilhões.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga