Roberto Carlos, Beth Faria e Ney Matogrosso são vacinados no Rio

Prefeitura da cidade aguarda a chegada de novas vacinas para dar detalhes sobre o calendário de imunização da população carioca

A segunda-feira, 1º, foi dia de imunização também de famosos contra a Covid-19. A atriz Beth Faria, o cantor Ney Matogrosso e o rei Roberto Carlos tomaram a vacina contra a doença estiveram em postos de saúde da zona sul da capital. Roberto Carlos completou 80 anos neste ano e, antes da pandemia, previa uma agenda de shows e eventos para marcar a data — mas desistiu da ideia por conta do coronavírus. O rei chegou de carro ao posto de vacinação dirigindo e deixou o local pregando a imunização da população. Disse, inúmeras vezes, a frase “Vacina sim!”

A Prefeitura do Rio de Janeiro aguarda a chegada nesta semana, no mais tardar na semana que vem, de novas vacinas para dar detalhes sobre o calendário de imunização da população carioca. Cerca de 350 mil pessoas já foram vacinadas no Estado. O governador em exercício, Claudio Castro, decidiu não sancionar um projeto de lei que previa a compra de vacinas pelo governo estadual. Ele e o prefeito continuam apostando no Plano Nacional de Imunização (PNI).