Rodízio de veículos em São Paulo está suspenso a partir desta segunda

De acordo com a Prefeitura da capital paulista, restrição volta a vigorar normalmente a partir de 13 de janeiro de 2025

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/10/2023 A suspensão do rodízio não se aplica a veículos pesados, como caminhões



A partir desta segunda-feira (23), o rodízio de veículos para carros de passeio está temporariamente suspenso em São Paulo. Esta medida, anunciada pela Secretaria de Mobilidade e Trânsito, permite que motoristas de veículos de passeio circulem livremente no centro expandido da capital paulista, sem restrições baseadas no final da placa. A suspensão do rodízio é válida de 23 de dezembro até 10 de janeiro de 2025. Devido ao final de semana, a restrição voltará a vigorar apenas no dia 13 de janeiro, uma segunda-feira.

É importante destacar que a suspensão do rodízio não se aplica a veículos pesados, como caminhões, que continuam sujeitos às restrições habituais. Esses veículos não podem circular no centro expandido nos horários de pico, das 7h às 10h e das 17h às 20h, conforme a placa determinada. Motoristas que desrespeitarem o rodízio estão sujeitos a uma multa de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira de habilitação. A medida visa facilitar a mobilidade durante o período de festas de fim de ano, quando o fluxo de veículos na cidade tende a aumentar.

