Especialista em Mobilidade Urbana do MDB propõe ampliação do Tarifa Zero às sextas e aos sábados

O Domingão Tarifa Zero, uma das bandeiras do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), tem viabilidade para ser ampliado, segundo o especialista em Gestão da Mobilidade Urbana, Caio Luz. Ex-secretário-executivo das Subprefeituras de São Paulo e ex-subprefeito do Ipiranga, da Lapa e da Vila Prudente, o emedebista elaborou estudos técnicos que, segundo ele, permitem que o projeto também seja oferecido para a população às sextas-feiras, a partir das 20 horas, logo após o término do rodízio, e durante todo o sábado. Luz vai entregar o estudo para Nunes dentro dos próximos dias. A ideia é que os dados sejam incorporados ao Plano de Governo do prefeito de São Paulo. O levantamento não onera o cofre público municipal, de acordo com o especialista, que é autor do livro que conta a história de 30 anos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM): “O custo-benefício já é incrível. As pessoas estão tendo como conhecer mais São Paulo, porque têm a possibilidade de pegar o ônibus de graça, aos domingos. Este foi um grande acerto do prefeito (Ricardo Nunes). Os estudos que fiz comprovam que a gente tem como ampliar a iniciativa e favorecer muito mais pessoas”, complementa. Luz é jornalista por formação, pós-graduado em Ciência Política e tem várias especializações em Gestão da Mobilidade Urbana. Também foi secretário municipal da pasta de Transportes da Prefeitura de Mogi das Cruzes, uma das cidades mais populosas do estado. “A partir de dados públicos, já é possível estimar que a ampliação do Tarifa Zero é viável economicamente, mas um pacto federativo é fundamental para que seja trabalhada de maneira plena”, conclui Luz.

