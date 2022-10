Romário recua e decide reforçar candidatura de Bolsonaro à presidência

Ex-jogador foi reeleito para mais oito anos de mandato representando o Rio de Janeiro no Senado; primeiro ato de engajamento será nesta sexta-feira, 14, ao lado de Bolsonaro e do governador Cláudio Castro

Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) realiza reunião com 12 itens na pauta. Entre eles, o PLS 605/2015, que amplia incentivos fiscais para atividades de caráter desportivo; e PLS 472/2015, que inclui projetos de instituições públicas de ensino superior entre os beneficiários dos incentivos da Lei Rouanet. À mesa, presidente da CE, senador Romário (PSB-RJ) Romário estava relutante em apoiar Bolsonaro após o mandatário ter mostrado apoio a Daniel Silveira



O Senador Romário (PL), reeleito para mais oito anos de mandato pelo Rio de Janeiro, decidiu se engajar na candidatura de Jair Bolsonaro (PL) que tenta a reeleição para a presidência da República no fim do mês. Romário andava meio aborrecido com o mandatário brasileiro. O motivo era o apoio do Chefe do Executivo à candidatura de Daniel Silveira, que é do PTB, enquanto Bolsonaro era do mesmo partido de Romário, que, por sua vez, chegou a pensar que sua candidatura estava minimamente em cheque por conta do apoio à Silveira. Ao fim da apuração, Silveira ficou em terceiro lugar, mas deu um salto em relação aquilo que projetavam as pesquisas. Romário foi reeleito. Quem costurou o acordo para o apoio do ex-jogador foi o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). Um telefonema de Castro para Romário acertou os ponteiros. O primeiro ato de engajamento de Romário acontecerá nesta sexta-feira, 14, em uma caminhada e comício em Duque de Caxias. Castro também estará presente.

Confira a reportagem na íntegra:

*Com informações do repórter Rodrigo Viga