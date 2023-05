Rombo da Previdência Social pode dobrar até 2060, diz governo

Segundo especialista, revisões nos valores de benefícios de pensionistas e aposentados têm contribuído para o aumento do rombo

Hélvio Romero/Estadão Conteúdo O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que os aposentados têm direito à Revisão da Vida Toda



O rombo da Previdência Social do Brasil deve dobrar até 2060, segundo estimativas do governo. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que os aposentados têm direito à Revisão da Vida Toda. Para a advogada Sarita Lopes, diante do cenário, o governo deve caminhar na solução mais fácil nas próximas décadas e elevar contribuições para garantir verbas ao INSS. “Esse cálculo pega toda essa contribuição e tem variado de 20% a 200% nas revisões, no valor dos benefícios desses aposentados e pensionistas. Isso faz com que aumente ainda mais esse rombo previdenciário, porque o governo já está com déficit somente de pagar os benefícios previdenciários, seja ele o auxílio doença ou uma aposentadoria. Agora surge mais esse problema que vai ser a revisão da vida toda”, diz Sarita. A maioria do STF avaliou irrazoável que uma norma transitória, editada para favorecer o segurado, acabe num tratamento mais gravoso ao beneficiário. O caso discute a possibilidade de considerar todas as contribuições previdenciárias que o segurado tenha feito em sua vida profissional, incluindo as anteriores à junho de 1994. O recálculo poderá ser pedido aos trabalhadores que começaram a contribuir ao INSS antes de 1994 e que se aposentaram depois de 1999.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos