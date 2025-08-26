‘Não há espaço para brincadeiras’, diz Gilmar Mendes sobre inelegibilidade de Bolsonaro

Durante evento em São Paulo, ministro também defendeu a competência da Primeira Turma do STF para julgar o ex-presidente no caso da suposta trama golpista, garantindo que a decisão será imparcial

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, durante o Seminário 'Brasil Hoje'



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, afirmou que “não há espaço para brincadeiras” em relação à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, ressaltando que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já transitou em julgado. Durante um evento em São Paulo, Mendes também defendeu a atuação do STF na manutenção da democracia e a legitimidade da Corte para julgar o ex-presidente. Questionado sobre a possibilidade de Bolsonaro reverter sua inelegibilidade, o ministro foi enfático: “Reputo que a decisão do TSE sobre inelegibilidade já transitou em julgado. Tem, eu acho que alguma pendência no Supremo Tribunal Federal, mas não há espaço para brincadeiras nessa temática”, declarou.

Gilmar Mendes também defendeu a competência da Primeira Turma do STF para julgar o ex-presidente no caso da suposta trama golpista, garantindo que a decisão será imparcial. “É legítima a primeira turma e será dada uma decisão imparcial”, afirmou, citando como precedente o julgamento de processos da Lava Jato envolvendo o presidente Lula.

O ministro exaltou o papel da instituição na estabilidade democrática do país. “A Corte Suprema brasileira salvou a democracia, claro que junto com outros órgãos, como o próprio Congresso Nacional”, disse Mendes, classificando o STF como “uma das cortes mais reconhecidas e mais poderosas do mundo”.

*Com informações de Misael Mainetti

*Reportagem produzida com auxílio de IA