Ronaldo Caiado anuncia fundo de crédito para mitigar efeitos do tarifaço

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, lançou nesta terça-feira (5) um fundo creditório destinado a apoiar o setor empresarial do estado. Esta iniciativa surge como uma resposta direta aos impactos econômicos causados pelo aumento tarifário imposto pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O anúncio foi realizado em São Paulo, na sede da bolsa de valores, e tem como objetivo principal auxiliar empresários e indústrias goianas que foram prejudicados pelas novas tarifas. O fundo disponibiliza aproximadamente R$ 628 milhões em créditos, que poderão ser utilizados como garantia para facilitar o acesso a linhas de crédito.

O montante do fundo é composto por R$ 314 milhões provenientes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e outros R$ 314 milhões de aportes de apoiadores do mercado financeiro. Além de oferecer crédito, o fundo proporciona condições especiais, como uma taxa de juros de 10% ao ano, que é cerca de três pontos percentuais abaixo das linhas subsidiadas por programas federais como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Plano Safra. Esta iniciativa faz parte de uma série de medidas que o governo de Goiás vem implementando desde julho, com o intuito de mitigar os efeitos das tarifas sobre os produtores e empresários locais.

O evento de lançamento do fundo ocorreu às 9h30 e contou com a presença de diversos membros da imprensa. A medida é vista como um esforço significativo dos governos estaduais para proteger seus produtores e empresários dos impactos econômicos internacionais. Desde o dia 19 de julho, o governo de Goiás tem anunciado diversas ações, incluindo um fundo de equalização para empreendedores.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA