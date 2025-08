União Europeia suspende retaliação a tarifas dos EUA por seis meses

Flexibilização em resposta às tarifas impostas por Trump é uma aposta diplomática do bloco, que espera obter isenções ou alíquotas menores para seus produtos

AFP Ursula Von Der Leyen e Donald Trump



A Comissão Europeia decidiu nesta terça-feira (5) suspender por seis meses as tarifas retaliatórias impostas aos Estados Unidos. A medida é uma tentativa de abrir espaço para renegociar os termos de um acordo comercial recente com o governo de Donald Trump, que gerou críticas internas e deixou diversas questões indefinidas. Os dois pacotes de sanções suspensos incluíam uma sobretaxa de 50% sobre o aço e o alumínio norte-americanos e outra de 10% sobre todos os produtos importados dos EUA. A decisão da UE busca resolver ambiguidades no acordo comercial firmado na última semana, que foi considerado pouco vantajoso por membros do bloco, como a França.

Entre as principais incertezas estão as tarifas que serão aplicadas a produtos europeus chave, como bebidas destiladas (conhecidas como “spirits”) e o setor automotivo, incluindo tanto veículos montados de marcas como Volkswagen, Peugeot e Renault, quanto suas peças.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A suspensão das tarifas é uma aposta diplomática da União Europeia, que espera obter isenções ou alíquotas menores para seus produtos. No entanto, a estratégia enfrenta a imprevisibilidade da política comercial de Trump. Analistas apontam que a Casa Branca não segue uma lógica clara, citando o caso da Índia, que mesmo após diversas sinalizações positivas, foi alvo de tarifas de 25%, enquanto outros países que fizeram menos gestos de aproximação receberam taxas menores. A abordagem norte-americana, descrita como “aleatória”, não se baseia em regras comerciais ou políticas consistentes, criando um cenário de incerteza com o qual a UE terá de lidar nos próximos meses.

*Com informações de Fabrizio Neitzke

*Reportagem produzida com auxílio de IA