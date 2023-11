Após morte de fã de Taylor Swift, governo deve criar regras para garantir acesso a água em shows

Medida foi anunciada na manhã deste sábado, 18, e deve ser editada ainda hoje pelo governo federal

Após a morte de uma fã da cantora Taylor Swift, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que o governo federal criará novas regras para garantir acesso a água em shows. A medida foi anunciada na manhã deste sábado, 18, após a morte de Ana Clara Benevides, de 23 anos. A jovem saiu de Rondonópolis, em Mato Grosso, para assistir a apresentação da cantora no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira, 17. A jovem passou mal antes mesmo do início do show, foi socorrida, mas não resistiu e morreu no Hospital Salgado Filho. Ana Clara sofreu uma parada cardiorrespiratória. Segundo o Inmet, fazia 39,1º C no momento da apresentação. Segundo Dino, a regra deve ser editada ainda hoje. “A Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça vai adotar as medidas imediatas, com a edição de normas emergenciais e notificações, ainda hoje, acerca de acesso à água em shows e outros espetáculos públicos. E também vai adotar as medidas relativas às responsabilidades pelos danos já causados, em diálogo com os demais órgãos do Sistema Nacional do Consumidor”, escreveu Dino pelo X, antigo Twitter.

Taylor está no Brasil para uma série de seis shows pela “The Eras Tour”. Esta foi a primeira apresentação da turnê. Muitas pessoas passaram mal durante o show. Fazia muito calor no momento do show. Segundo o Inmet, a máxima era de 39,1ºC. Não era permitida a entrada de água, medida bastante critica pelo público. A estimativa é de que aproximadamente mil pessoas desmaiaram no local por cona do forte calor. A morte da jovem chocou os fãs da cantora, que também se manifestou em suas redes sociais. “Não posso acreditar no que estou escrevendo, mas venho comunicar a morte de uma fã pouco antes do meu show. Não consigo dizer o quão devastada estou por conta disso”, postou a cantora em seus stories no Instagram. Ela lamentou a perda e disse que os pensamentos estão com a família e com os amigos da jovem “Não serei capaz de falar sobre isso no palco, porque me sinto tomada pelo luto somente em pensar”, disse Taylor.