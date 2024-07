Roubos e furtos em SP: apenas 41% dos celulares são devolvidos aos donos

No mesmo período do ano passado, o percentual de aparelhos recuperados foi maior, atingindo 46%

Divulgação/SSP-SP Secretaria de Segurança Pública de São Paulo apontou o desinteresse de alguns proprietários como obstáculo



De janeiro a maio deste ano, foram apreendidos 2.509 celulares furtados ou roubados na capital paulista. No entanto, apenas 1.025 desses aparelhos retornaram aos seus proprietários, o que representa cerca de 41%, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. No mesmo período do ano passado, o percentual de aparelhos devolvidos foi um pouco maior, atingindo 46%. A Secretaria de Segurança Pública elencou alguns motivos que dificultam a devolução dos celulares apreendidos. Um dos principais fatores é a alteração do IMEI, que é uma espécie de RG do celular. Quando os criminosos alteram esse número, torna-se mais difícil identificar a origem do aparelho. Além disso, a Secretaria apontou o desinteresse de alguns proprietários como outro obstáculo. Esse desinteresse pode ser causado pela distância entre o local do crime e a residência da vítima ou pelo fato de que muitos já receberam novos aparelhos das seguradoras.

Publicado por Luisa Cardoso