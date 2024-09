Ruas do Centro de São Paulo ficam sem energia elétrica

Enel informou que técnicos foram enviados ao local para investigar a causa do desligamento e realizar os reparos necessários

LUCIANO FARIAS/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO A Enel ainda não divulgou o número de pessoas afetadas pelo apagão



Moradores de nove ruas do centro de São Paulo ficaram sem energia elétrica na última quinta-feira (12). A interrupção no fornecimento começou por volta das 9h da manhã e afetou áreas como o viaduto Jaceguai, viaduto 9 de Julho, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, Rua Santo Amaro, além de vias nos bairros do Bexiga e Bela Vista. Relatos de pedestres, motoristas e moradores indicaram a extensão do problema. Na manhã desta sexta-feira (13), a situação já estava normalizada. Semáforos e comércios na região do viaduto Jaceguai voltaram a funcionar. A Enel, responsável pelo serviço de energia, informou que técnicos foram enviados ao local para investigar a causa do desligamento e realizar os reparos necessários. Geradores foram utilizados para garantir o fornecimento de energia enquanto a solução definitiva era implementada. A Enel ainda não divulgou o número de pessoas afetadas pelo apagão. No entanto, a empresa afirmou que o problema foi temporário e durou apenas algumas horas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp