Rui Costa cobra governadores do NE maior mobilização por reforma tributária

Ministro da Casa Civil pediu que os mandatários mobilizem deputados e senadores de suas bases para participarem das discussões do Congresso Nacional no segundo semestre

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, pediu, nesta quarta-feira, 28, que os governadores do Nordeste mobilizem suas bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para que votem em peso a favor do texto da reforma tributária e que convençam parlamentares nordestinos a estarem mais presentes nas discussões do Congresso Nacional no segundo semestre. Rui Costa, que foi governador da Bahia por dois mandatos, fez o apelo durante evento no Palácio do Planalto, organizado pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), para debater as perspectivas e desafios da região Nordeste. “Eu acho fundamental e, desde já, na saída, eu quero fazer um convite para todos os governadores e vice-governadores a mobilizarem suas bancadas e estarem presentes, agora no segundo semestre, no Congresso Naciona, nos temas relevantes e de interesse do Nordeste. É fundamental. Nós vimos governadores representantes de outras regiões presentes fisicamente na votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. É preciso que estejamos lá, na minha opinião, para garantir que a legislação saída do Congresso trate com equidade as regiões brasileiras.”

Estiveram presentes governadores nordestinos e ministros do governo federal. O ministro do Desenvolvimento Regional e ex-governador do Amapá, Waldez Góes, reforçou a fala do comandante da Casa Civil. “É preciso todos colocarem como prioridade isso [a reforma tributária], porque ela é importante. É uma agenda que está sendo tocada concomitante. Os investimentos estão sendo feitos neste ano, preparando os investimentos para os próximos anos. Em reformas é necessário o apoio de todos os governos, sobretudo do Norte e Nordeste. Tem pauta que o Norte e Nordeste, pelo bem do Brasil, não podem deixar e ficar de fora.” A proposta de reforma tributária foi aprovada pela Câmara dos Deputados no início de julho, às vésperas do recesso parlamentar, e faz parte do pacote econômico do governo federal para 2023.

