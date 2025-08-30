Jovem Pan > Notícias > Brasil > Capital paulista tem alta de homicídios e furtos em julho, enquanto estado registra quedas

Capital paulista tem alta de homicídios e furtos em julho, enquanto estado registra quedas

Dados são da Secretaria de Segurança Pública; pasta afirma que a cidade de São Paulo concentra maior fluxo de pessoas e comércio, o que impacta nesse tipo de delito

  • 30/08/2025 06h38
Roberto Sungi/Ato Press/Estadão Conteúdo As Polícias Militar e Civil de Marília, no interior de São Paulo, receberam do Governo do Estado Capital paulista teve 46 vítimas de homicídio doloso em julho, ante 38 no mesmo mês do ano passado

A cidade de São Paulo registrou aumento de 21% nos homicídios e de 5,4% nos furtos em julho deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2024. Em contrapartida, os roubos, latrocínios (roubo seguido de morte) e estupros tiveram queda. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (29) pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Foram 46 vítimas de homicídio doloso na capital em julho, ante 38 no mesmo mês do ano passado. No acumulado entre janeiro e julho, a cidade soma 314 assassinatos, um crescimento de 16% em relação às 270 vítimas registradas no mesmo período de 2024. Entre os casos mais recentes estão mortes envolvendo policiais militares, como a do marceneiro Guilherme Dias Santos Ferreira, 26 anos, atingido por um disparo em Parelheiros, zona sul, e a de Igor Oliveira, 24, baleado em Paraisópolis.

Nos furtos, o salto foi de 19.995 ocorrências em julho do ano passado para 21.070 neste ano. Segundo a polícia, a alta está ligada à atuação de grupos em regiões de grande circulação, como áreas próximas a estações de Metrô, com celulares entre os principais alvos. Em contrapartida, outros crimes apresentaram queda na capital:

  • Roubos: 8.601 casos em julho, queda de 10,9%
  • Latrocínios: três casos, queda de 40%
  • Estupros: 218 registros, redução de 5,2%

Cenário no Estado de São Paulo

Diferente da capital, o Estado registrou redução em todos os principais indicadores de criminalidade no mesmo período:

  • Homicídios: 200 vítimas, queda de 1,5%
  • Furtos: 46.353 casos, queda de 0,6%
  • Roubos: 14 mil casos, queda de 12,8%
  • Latrocínios: 16 vítimas, queda de 15,8%
  • Estupros: 1.131 registros, queda de 3,2%

No acumulado de janeiro a julho, o Estado somou 1.496 homicídios, praticamente estável em relação ao mesmo período do ano passado (1.488). Os roubos e latrocínios chegaram ao menor patamar desde o início da série histórica recente, em 2001.

O que diz a SSP

Em nota, a secretaria afirmou que acompanha as variações por meio do programa SP Vida, que reúne dados estratégicos para orientar políticas de enfrentamento. A pasta destacou que a capital encerrou os primeiros sete meses de 2025 com a segunda menor taxa de homicídios dolosos em 25 anos e que os roubos alcançaram o menor nível desde 2001.

Sobre a diferença entre capital e interior nos furtos, a SSP afirmou que a cidade de São Paulo concentra maior fluxo de pessoas e comércio, o que impacta nesse tipo de delito. Segundo a pasta, operações vêm sendo realizadas para prender receptadores e recuperar celulares roubados.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

