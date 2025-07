Sabesp apresenta plano de ação para conter esgoto na Marginal Tietê

De acordo com a empresa, o plano será executado em um prazo de 45 dias e inclui intervenções estruturais para desviar o esgoto da tubulação danificada para outras estruturas

Gilberto Marques/Governo de São Paulo A tubulação danificada, que se encheu de detritos, resultou no despejo de esgoto no Tietê.



A Sabesp, empresa responsável pelo saneamento básico em São Paulo, apresentou recentemente um plano de ação para enfrentar o problema do despejo de esgoto sem tratamento no Rio Tietê. A ação veio após uma notificação da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), que ocorreu na última sexta-feira. A notificação foi uma resposta ao esgoto que estava sendo despejado nas proximidades de uma cratera aberta em 11 de maio na pista central da região. A cratera, que ainda não foi completamente reparada, tem sido um desafio para a Sabesp, que alega dificuldades na execução das obras necessárias.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na segunda-feira seguinte à notificação, a Sabesp realizou uma reunião com a CETESB e outras autoridades do governo do estado de São Paulo para discutir e lançar um plano de ação. De acordo com a Sabesp, o plano será executado em um prazo de 45 dias e inclui intervenções estruturais para desviar o esgoto da tubulação danificada para outras estruturas. A tubulação danificada, que se encheu de detritos, resultou no despejo de esgoto no Tietê.