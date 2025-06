PSDB de São Paulo quer compor união de centro-direita nas eleições estaduais de 2026

O ex-prefeito de Santo André e presidente do PSDB paulista, Paulo Serra, se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), para discutir estratégias de fortalecimento da centro-direita no estado com foco nas eleições de 2026. O encontro aconteceu na capital paulista e faz parte de um movimento articulado por Serra para consolidar uma frente composta por tucanos, liberais e outros partidos ideologicamente alinhados, sobretudo diante da possibilidade de o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disputar a Presidência da República no próximo pleito.

“Temos um projeto bem-sucedido em São Paulo com o governador Tarcísio. Nossa missão agora é fortalecer os grupos políticos dessa aliança. A reunião com o deputado André foi fundamental para alinharmos parcerias. O objetivo é caminharmos numa única direção, para elegermos presidente, governador, deputados e senadores por São Paulo”, afirmou Serra. Pelas redes sociais, André do Prado destacou a importância do diálogo entre partidos aliados e afirmou que a conversa abordou temas como gestão pública e desenvolvimento regional. “As portas estão sempre abertas para o diálogo”, disse o presidente da Alesp.

Nos últimos meses, Paulo Serra tem mantido agendas com prefeitos da Região Metropolitana, do Grande ABC, do Alto Tietê e do interior paulista. Em abril, ele também recebeu o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, em Santo André. Atualmente, o PSDB discute uma possível fusão com outras siglas. Em convenção nacional realizada em Brasília, o partido aprovou mudanças estatutárias que abrem caminho para esse processo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Serra deixou a Prefeitura de Santo André no fim de 2023 após dois mandatos e com alta aprovação — 80,1%, segundo pesquisas da época. No mesmo ano, seu sucessor, Gilvan Júnior (PSDB), foi eleito. De acordo com levantamento do instituto Real Time Big Data divulgado no fim de maio, Serra aparece com 13% das intenções de voto na corrida pelo governo paulista e é citado por 4% dos eleitores na disputa pelo Senado. Já uma pesquisa do Instituto Paraná do mesmo período mostrou Serra variando entre 4% e 7,1% na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, dependendo do cenário. Este levantamento não o colocou como postulante a uma cadeira no Legislativo.