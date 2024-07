Sabesp conclui processo de privatização nesta segunda

Gestão estadual celebra fim da operação B3 nesta terça; Estado de São Paulo vendeu 32% de suas ações na empresa por R$ 14,8 bilhões

Gilberto Marques/Governo de São Paulo No primeiro leilão, foi procurado um acionista estratégico, resultando na venda de 15% das ações para a Equatorial



O processo de privatização da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, chega ao fim nesta segunda-feira (22). A conclusão será marcada por um evento simbólico na Bolsa de Valores nesta terça-feira (23), na capital paulista, com a presença do governador Tarcísio de Freitas. A liquidação das ações restantes da Sabesp ocorre nesta segunda, encerrando oficialmente a privatização. O governo de São Paulo possuía 50% das ações da Sabesp e realizou dois leilões para vender sua participação. No primeiro leilão, foi procurado um acionista estratégico, resultando na venda de 15% das ações para a Equatorial, a única empresa a apresentar uma oferta. O governo manteve uma fatia igual de 15%. No segundo leilão, os 17% restantes das ações foram vendidos a um valor abaixo do mercado, permitindo que pessoas físicas e jurídicas adquirissem esses papéis. O processo de privatização da Sabesp foi longo e envolveu diversas negociações. Em agosto do ano passado, o governador de São Paulo iniciou conversas com prefeitos e empresários para convencê-los da privatização. Nas últimas duas semanas, Tarcísio intensificou as negociações para finalizar o processo.

Publicado por Luisa Cardoso