Sabesp reduz pressão de água durante madrugadas em São Paulo a partir desta quarta

Devido à estiagem, os reservatórios que abastecem a Grande SP estão com apenas 38,4% da capacidade útil, o menor nível desde a crise hídrica de 2014; decisão faz parte de um plano de prevenção do governo de SP

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A medida é temporária e será mantida até que os níveis dos reservatórios se recuperem



A Sabesp anunciou na última segunda-feira (26) a redução da pressão da água na região metropolitana de São Paulo durante as madrugadas. A medida, que será adotada a partir de quarta-feira (26) por um período de oito horas por noite, visa preservar o nível dos reservatórios, que atingiram o patamar mais baixo desde a crise hídrica de 2015. O objetivo da ação é aliviar a situação das principais represas que abastecem a capital e cidades vizinhas. Segundo a Sabesp, a redução na pressão pode gerar uma economia de até 4 metros cúbicos de água por segundo. A medida é temporária e será mantida até que os níveis dos reservatórios se recuperem.

A decisão faz parte de um plano de prevenção e contingência do governo Tarcísio de Freitas. Thiago Mesquita Nunes, diretor presidente da Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo), explicou que a “gestão da demanda noturna” é uma medida eficiente por ser executada em um período de menor consumo, causando menos impacto à população, além de ajudar a reduzir perdas na rede de distribuição.

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, afirmou que a iniciativa integra o programa “São Paulo Sempre Alerta”, criado para antecipar problemas e evitar situações graves de escassez. Além da redução de pressão, o governo do estado planeja lançar, ainda nesta semana, uma campanha de conscientização para incentivar a população a reduzir o consumo de água.



*Com informações de Matheus Dias

*Reportagem produzida com auxílio de IA