Jovem Pan > Notícias > Brasil > Sabesp reduz pressão de água durante madrugadas em São Paulo a partir desta quarta

Sabesp reduz pressão de água durante madrugadas em São Paulo a partir desta quarta

Devido à estiagem, os reservatórios que abastecem a Grande SP estão com apenas 38,4% da capacidade útil, o menor nível desde a crise hídrica de 2014; decisão faz parte de um plano de prevenção do governo de SP 

  • Por Jovem Pan
  • 26/08/2025 08h50
  • BlueSky
LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO REPRESA/BAIXO/VOLUME - GERAL - A represa do Jaguari, em Jacareí (SP), começa a registrar queda no nível de suas águas devido à ausência de chuvas nas últimas semanas. O espelho d?água, que normalmente reflete a paisagem verde e montanhosa da região, já apresenta sinais de retração nas margens. O reservatório, que integra o Sistema Cantareira, é essencial para o abastecimento de milhões de pessoas. Especialistas alertam para a necessidade de monitoramento e uso consciente. 11/08/2025 - Foto: LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A medida é temporária e será mantida até que os níveis dos reservatórios se recuperem

A Sabesp anunciou na última segunda-feira (26) a redução da pressão da água na região metropolitana de São Paulo durante as madrugadas. A medida, que será adotada a partir de quarta-feira (26) por um período de oito horas por noite, visa preservar o nível dos reservatórios, que atingiram o patamar mais baixo desde a crise hídrica de 2015. O objetivo da ação é aliviar a situação das principais represas que abastecem a capital e cidades vizinhas. Segundo a Sabesp, a redução na pressão pode gerar uma economia de até 4 metros cúbicos de água por segundo. A medida é temporária e será mantida até que os níveis dos reservatórios se recuperem.

A decisão faz parte de um plano de prevenção e contingência do governo Tarcísio de Freitas. Thiago Mesquita Nunes, diretor presidente da Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo), explicou que a “gestão da demanda noturna” é uma medida eficiente por ser executada em um período de menor consumo, causando menos impacto à população, além de ajudar a reduzir perdas na rede de distribuição.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, afirmou que a iniciativa integra o programa “São Paulo Sempre Alerta”, criado para antecipar problemas e evitar situações graves de escassez. Além da redução de pressão, o governo do estado planeja lançar, ainda nesta semana, uma campanha de conscientização para incentivar a população a reduzir o consumo de água.

*Com informações de Matheus Dias

Leia também

Sabesp apresenta plano de ação para conter esgoto na Marginal Tietê
Governo de SP estima beneficiar 300 mil famílias com desconto em contas de água e esgoto

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >