São Paulo começa a aplicar 4ª dose da vacina contra Covid-19 em abril

Expectativa é que imunização de pessoas com mais de 90 anos inicie em 4 de abril; inclusão de cidadãos com mais de 60 anos dependerá do governo federal

EFE/EPA/Eugene Hoshiko / POOL POOL PHOTO São Paulo também anunciou o início da vacinação infantil nas escolas a partir da próxima semana



O Governo do Estado de São Paulo confirmou nesta quarta-feira, 16, o início da campanha da quarta dose da vacina em idosos. A proposta estadual é que o novo reforçou imunológico contra a Covid-19 comece a ser aplicado a partir do dia 4 de abril. A vacinação deve ser iniciada pelos mais velhos com o imunizante que estiver disponível. Mesmo com a data estabelecida, o Comitê Estadual concorda com a posição do Ministério da Saúde de focar os esforços, neste momento, na repescagem da população que tem alguma dose em atraso. O coordenador-executivo do grupo, João Gabbardo, ressaltou que a inclusão de pessoas com mais de 60 anos depende do governo federal. “Entendemos que essa inclusão dos pacientes idosos também deverá ser acompanhada do próprio Ministério da Saúde. Então, até a data de 4 de abril, que é quando vamos começar a vacinar os idosos com mais de 90 anos, 80 anos, e que vai depender da disponibilidade de vacinas, é muito provável que até lá o ministério já os tenha incluído.”

Nesta quarta, São Paulo também anunciou o início da vacinação infantil nas escolas a partir da próxima semana. “A gente espera que os município possam aderir à campanha, que a gente possa movimentar e fazer com que mais crianças sejam vacinadas. Temos um público que ainda não retornou para tomar a segunda dose, entre eles mais de 1 milhão de adolescentes que estão no Ensino Médio. Escola é sempre um local, um ambiente extremamente acolhedor. Sendo esse ambiente acolhedor, é muito importante que a gente possa usar esse território para que a gente faça a vacinação”, afirmou a A coordenadora do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula.

*Com informações da repórter Nanny Cox